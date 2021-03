DOCUMENTAR: Trecerea la ora oficială de vară (27/28 martie)

04:20

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit cu 6-3, 4-6, 6-3, vineri, în runda a doua a turneului Miami Open (WTA), dotat cu premii totale de 3.260.190 dolari. A heartbreaking loss for Sorana today. She did great to fight back to force a 3rd set. And then came back from down 0-4 to 3-4. But Anett played well enough to finish the match to get the win. Anett Kontaveit defeated Sorana Cirsta 6-3, 4-6, 6-3.#MiamiOpen pic.twitter.com/iXkEHElwVT— ????WTA Romania???? (@WTARomania) March 27, 2021 Cîrstea (30 ani, 66 WTA) s-a înclinat după o oră şi 45 de minute în faţa unei adversare mai valoroase.Kontaveit (25 ani, 24 WTA), cap de serie numărul 22, a condus în primul set cu 3-1, Cîrstea a egalat (3-3), jucătoarea baltică a câştigat ultimele trei ghemuri şi setul (6-3).În actul secund, Cîrstea şi Kontaveit au mers cap la cap până la 3-3, românca s-a desprins la 5-3, dar nu a reuşit să închidă setul imediat, făcând-o pe serviciul adversarei (6-4).În decisiv, Kontaveit a dominat ostilităţile şi a condus cu 4-0. Cîrstea a încercat să revină şi s-a apropiat la 4-3, dar Kontaveit s-a impus cu 6-3, la a cincea sa minge de meci.Kontaveit a câştigat toate cele trei meciuri anterioare cu Cîrstea, cu 6-4, 6-4 în 2016 în primul tur la Poitiers, cu 6-1, 6-3 în 2020 în primul tur la Dubai, şi cu 6-4, 7-5 luna aceasta în turul al doilea la Dubai. La Miami a pierdut primul său set în faţa româncei.Cîrstea va primi un cec de 16.000 dolari şi 35 de puncte WTA.