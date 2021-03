Cornelia Catanga, înmormântată singură, cu sicriul sigilat! „Oamenilor le e frică. Cine să vină?”

18:10

Elena Merișoreanu face declarații surprinzătoare, după moartea Corneliei Catanga. Cântăreața susține că și Aurel Părudeanu ar fi infectat cu infecția SARS-CoV-2. De altfel, prietena și colega de scenă a Corneliei Catanga a afirmat că nu […] The post Elena Merișoreanu, dezvăluiri după moartea Corneliei Catanga: „Și soțul ei are Covid!” appeared first on Cancan.