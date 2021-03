VIDEO Fotbal: Măţan - Arbitrajul în meciul cu Ungaria a fost dezastruos, în viaţa mea nu am văzut aşa ceva

15:10

Premierul britanic Boris Johnson a criticat sâmbătă cu fermitate "atacurile ruşinoase" asupra poliţiştilor după ce un protest desfăşurat la Bristol împotriva unui proiect de lege pentru sporirea prerogativelor poliţiei a degenerat în violenţe, zece persoane fiind arestate, relatează Reuters.Potrivit poliţiei, protestatarii au aruncat cu sticle, cărămizi şi ouă în forţele de ordine, după ce manifestaţia lor începută paşnic în cursul după-amiezii de vineri a devenit violentă seara. Last night saw disgraceful attacks against police officers in Bristol. Our officers should not have to face having bricks, bottles and fireworks being thrown at them by a mob intent on violence and causing damage to property.The police and the city have my full support.; Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2021 "Noaptea trecută s-au înregistrat atacuri ruşinoase asupra poliţiştilor la Bristol. Poliţiştii noştri nu ar trebui să se confrunte cu cărămizi, sticle şi artificii aruncate asupra lor de o bandă înclinată spre violenţe şi spre distrugerea proprietăţii", a scris Johnson pe Twitter. Foto: (c) Hannah McKay / REUTERS "Poliţia şi municipalitatea au sprijinul meu deplin", a adăugat el.Forţele speciale de poliţie au reuşit să îi respingă pe protestatari folosit scuturi şi bastoane, conform fotografiilor şi imaginilor televizate.Bristol este scena unor proteste împotriva unui proiect de lege al guvernului, aflat în prezent în parlament, care ar oferi poliţiei noi puteri de a restricţiona protestele de stradă.AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Anda Badea)