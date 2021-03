Cea mai încinsă zi! 11 echipe luptă pentru locurile de play-off din Liga 2

21:30

La prânz, victoria contra Ungariei părea normală. Normală fiindcă maghiarii au 8 absenți la acest Euro și aliniază, per total, o echipă sub a noastră.La pauză, succesul era întărit de un roșu primit de maghiari.Însă fotbalul acționează șiret. Și are complici. Letargia noastră, cu Olaru de nerecunoscut. Arbitrul, de care vor vorbi suficient alții. Obrăznicia lui Marin, una deloc sănătoasă azi. Un gol maghiar venit de nicăieri. ...