Cioloş: Instituţiile statului să se autosesizeze de urgenţă în privinţa mesajului antisemit cu ameninţări adresat actriţei Maia Morgenstern

04:50

Mai multe persoane au fost victimele unor atacuri cu armă albă în apropierea unei biblioteci din Vancouver, în vestul Canadei, a anunţat sâmbătă poliţia, fără a preciza starea victimelor, notează AFP. Foto: (c) ANDREW COCKING FROM SR MEDIA CANADA via REUTERSJandarmeria regală canadiană (RCMP) a indicat într-un mesaj pe Tweeter că mai multe persoane au fost înjunghiate în interiorul şi în vecinătatea unei biblioteci. #ALERT: informing the public of multiple victims stabbed within & outside #LynnValley Library. One suspect in custody. Appears this was a lone suspect. No ongoing threat to public. We are still looking for potential additional victims. Any witnesses please call us at 604-985-1311— North Vancouver RCMP (@nvanrcmp) March 27, 2021 Un suspect a fost reţinut, a adăugat poliţia, precizând că nu pare să existe alţi suspecţi şi că nu mai există niciun pericol pentru public.RCMP a mai făcut cunoscut că este în căutarea altor posibile victime.Potrivit unei purtătoare de cuvânt a serviciilor de urgenţă citată de canalul CBC, şase persoane au fost spitalizate. Ea nu a dat detalii despre starea lor de sănătate. Colombie-Britannique | Plusieurs blessés dans une attaque au couteau https://t.co/YBFLWHMOlf— La Presse (@LP_LaPresse) March 27, 2021 Un martor, de asemenea citat de CBC, a spus că a văzut arestarea suspectului care a fost evacuat într-o ambulanţă. Potrivit acestui martor, poliţiştii l-au împuşcat cu gloanţe de cauciuc. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)