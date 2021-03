România se apropie de două milioane de oameni imunizați! Câte persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore

17:10

Luna, satelitul natural al Pământului va putea fi observat, pe 28 martie, mai strălucitor şi cu până la 29% mai mare decât de obicei. Fenomenul este cunoscut sub numele de „superlună”, potrivit News.ro. Luna traversează constelaţia […] The post Când va putea fi observată prima superlună din această primăvară appeared first on Cancan.