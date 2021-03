Fiul lui Virgil Măgureanu, fost șef la SRI, a murit. Ce probleme de sănătate avea Marian Măgureanu

21:50

Sâmbătă, la „Te cunosc de undeva”, Mirela Vaida a intrat în pielea artistei de muzică populară Zinaida Julea, o cunoscută și iubită interpretă de folclor din zona Moldovei. Apreciată de juriul de la Antena 1, […] The post A recunoscut la „Te cunosc de undeva”! Mirela Vaida, totul despre cererea în căsătorie: Unde i s-a pus, de fapt, inelul pe deget appeared first on Cancan.