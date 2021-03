Coronavirus/GCS: Rata de infectare în Bucureşti depăşeşte 7 cazuri la mia de locuitori; Judeţul Ilfov - 8,49

12:40

Lady Gaga (nume real Stefani Joanne Angelina Germanotta - n.r.) s-a născut la 28 martie 1986, în New York, SUA, potrivit site-ului www.infomusic.ro. A început să cânte la pian de la vârsta de patru ani, compunând prima ei baladă la zece ani. La vârsta de 11 ani ar fi trebuit să înceapă să studieze la Şcoala Juilliard din Manhattan, dar a fost mutată la o şcoală romano-catolică privată, Convent of the Sacred Heart, notează site-ul https://www.biography.com.La 17 ani, a fost admisă cu permisiune specială la Universitatea New York, în cadrul Tisch School of the Arts. Aici a studiat muzică, a compus cântece şi a scris eseuri despre artă, religie, probleme sociale şi politice.A semnat iniţial un contract cu casa producătoare Dej Jam Recording, la 19 ani, dar după câteva luni, Dej Jam a rupt contractul, cu toate că până atunci, fosta ei companie de management îi făcuse cunoştinţă cu producătorul şi compozitorul RedOne, de asemenea impresariat de ei. Primul cântec produs de cei doi a fost ''Boys Boys Boys'', un mash-up inspirat de piesa ''Girls, Girls, Girls'' de Mötley Crüe şi ''T.N.T.'' de AC/DC, potrivit site-ului cinemagia.ro. A început să cânte în cluburile din centrul cartierului Lower East Side, cu formaţiile Mackin Pulsifer şi SGBand. Numele de scenă - Lady Gaga - i-a fost inspirat de melodia ''Radio Ga-ga'' a trupei Queen, potrivit site-ului bestmusic.ro.La început, a compus pentru mai mulţi artişti precum Fergie, Britney Spears, Black Eyed Peas şi Pussycat Dolls, înainte ca Akon să-i descopere puterea vocală, oferindu-i un contract cu propria casă de discuri, Kon Live Distribution, menţionează site-ul biography.com. Sursa foto: Lady Gaga / FacebookAlbumul de debut - "The Fame" - lansat în octombrie 2008, a ajuns pe locul întâi în topurile din Austria, Marea Britanie, Canada şi Irlanda şi pe locul patru în Australia şi Statele Unite. Până în iulie 2009, vânzările materialului depăşiseră trei milioane de exemplare. CD-ul "The Fame" a inclus hit-uri precum "Just Dance", "Poker Face" şi "Paparazzi". Primele două cântece promovate - ''Just Dance'' şi ''Poker Face'' - au devenit hituri internaţionale, primind şase nominalizări la premiile Grammy, inclusiv pentru ''Albumul anului''. La începutul anului 2009, după ce a cântat în deschidere cu New Kids on the Block şi Pussycat Dolls, a pornit în primul turneu solo, ''The Fame Ball Tour''. La sfârşitul aceluiaşi an, Lady Gaga a lansat al doilea album de studio - ''The Fame Monster'' - de pe care a promovat hitul ''Bad Romance'', începând şi un nou turneu - ''The Monster Ball Tour''. Tot în 2009, artista a câştigat trei premii la MTV Video Music Awards şi a fost desemnată ''Rising Star'' la evenimentul Billboard Women In Music, conform bestmusic.ro. Următorul single de pe ''The Fame Monster'' a fost "Telephone", care a ajuns la numărul unul în topul Billboard's Pop songs. Melodia a intrat în topuri şi în Marea Britanie.La 6 ianuarie 2010, Lady Gaga a câştigat două trofee la gala People's Choice Awards 2010. La începutul anului 2011, a lansat al treilea album de studio, ''Born This Way'', care a ajuns pe locul întâi în toată lumea în mai puţin de 24 de ore. ''Born This Way'' a fost vândut în peste zece milioane de copii. Primul single de pe album, intitulat chiar ''Born This Way'', a ajuns pe primul loc în toată lumea în mai puţin de 12 ore - întâi în Billboard Hot 100. Sursa foto: Lady Gaga / FacebookLady Gaga a susţinut un concert la Bucureşti în 16 august 2012, numit "The Born This Way Ball", unde a cântat piese de pe albumul ''Born This Way'', dar şi piese de pe albumele ''The Fame Monster'' şi ''The Fame''. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES/FOTO În 2013, Lady Gaga a lansat albumul ''Artpop'', de pe care a promovat piesele "Applause'', "Do What U Want" şi "Venus".În septembrie 2014, a lansat albumul de duete jazz cu Tony Bennett numit ''Cheek to Cheek'', de pe care au fost promovate "Anything Goes" şi "I Can't Give You Anything but Love".În 2015, Lady Gaga şi Dianne Warren au compus cântecul "Til It Happens To You", care a intrat pe coloana sonoră a filmului ''The Hunting Ground'', iar o parte din banii obţinuţi din vânzarea piesei au fost donaţi unor organizaţii umanitare. La 11 decembrie 2015, Lady Gaga a fost declarată de Billboard ''Woman Of The Year'', potrivit site-ului artistei, www.ladygaga.com. Tot în 2015, Lady Gaga şi Tony Bennet au câştigat premiul Grammy pentru ''Cheek to Cheek'', categoria cel mai bun album vocal pop tradiţional, conform site-ului www.popsugar.com. Sursa foto: Lady Gaga / Facebook În acelaşi an, artista a participat la spectacolul aniversar care marca 50 de ani de la lansarea filmului "The Sound of Music", interpretând selecţiuni din partiturile interpretate în film de Julie Andrews. Tot în 2015, Lady Gaga a jucat în pelicula "American Horror Story: Hotel", primind Golden Globe pentru rolul contesei, menţionează site-ul www.biography.com.În februarie 2016 a participat la Grammy Awards, unde a cântat o piesă tribut David Bowie.Tot în 2016, a lansat albumul "Joanne", care a intrat pe primul loc în topul SUA şi în alte ţări ale lumii. Acelaşi an aducea anunţul că artista urma să joace într-un remake după "A Star Is Born", în rolul Ally - care mai fusese jucat de actriţe precum Janet Gaynor, Judy Garland şi Barbra Streisand. Filmul a fost lansat în 2018 şi a devenit un hit al audienţelor, artista primind mai multe premii - Golden Globe, Grammy şi Oscar - pentru interpretarea "Shallow", menţionează site-ul amintit.În 2017, Lady Gaga anunţa două spectacole, cu 27 de reprezentaţii - "Lady Gaga Enigma" - o colecţie ale celor mai cunoscute cântece ale sale, şi "Lady Gaga Jazz & Piano", care includea versiuni ale unor hituri din Great American Songbook. Lady Gaga este prima femeie artist care a câştigat, în acelaşi an, premiile Oscar, Grammy, BAFTA şi Golden Globe. Astfel, ea a fost recompensată, în 2019, cu Oscar pentru "Shallow"; cu Grammy - pentru cea mai bună interpretare pop solo ("Joanne"); BAFTA - pentru cea mai bună coloană sonoră, cea mai bună actriţă într-un rol principal ("A Star Is Born); Golden Globe - pentru cea mai bună melodie originală ("Shallow" - "A Star Is Born").Anul 2020 a însemnat lansarea albumului "Chromatica", dar şi a single-ului "Stupid Love", însoţit de un videoclip, precum şi a single-ului "Rain on Me", împreună cu Ariana Grande. Totodată, artista s-a implicat în organizarea "One World: Together At Home", împreună cu Paul McCartney, Elton John şi Taylor Swift, pentru a strânge fonduri destinate luptei împotriva pandemiei COVID 19, mai scrie site-ul www.biography.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea) Sursa foto: Lady Gaga / Facebook