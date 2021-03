MotoGP: Maverick Vinales, învingător în primul Mare Premiu al sezonului

23:20

Preşedintele Klaus Iohannis, a transmis duminică, un mesaj cu ocazia Sărbătorii de Pesah, în care el arată că aceasta "reînnoieşte, în fiecare an, călătoria iniţiatică a evreilor în întâmpinarea libertăţii şi a tărâmului făgăduinţei", iar ''parabola traversării pascale rămâne o lecţie despre puterea credinţei, care se transmite din generaţie în generaţie".Mesajul şefului statului a fost prezentat de către consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, în cadrul ceremoniei desfăşurate la Templul Coral din Bucureşti."Cu prilejul sărbătorii de Pesah, am deosebita plăcere să adresez conducerii şi tuturor membrilor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România felicitări, însoţite de calde urări de pace, sănătate şi bună convieţuire. Sărbătoare a renaşterii şi a comuniunii, Pesah reînnoieşte, în fiecare an, călătoria iniţiatică a evreilor în întâmpinarea libertăţii şi a tărâmului făgăduinţei. Parabola traversării pascale rămâne o lecţie despre puterea credinţei, care se transmite din generaţie în generaţie", spune preşedintele Iohannis, în mesaj.Cu această ocazie, el a transmis şi "întreaga apreciere pentru responsabilitatea cu care comunităţile evreieşti din România au răspuns apelului autorităţilor de a respecta măsurile sanitare impuse pentru protejarea noastră şi a celor aflaţi în suferinţă, în această perioadă dificilă, marcată de pandemia de COVID-19"."Deşi distanţarea socială ne obligă să ne adaptăm modul în care marcăm marile noastre sărbători, am convingerea că tradiţia de Pesah va continua să inspire curaj, răbdare, solidaritate şi comuniune spirituală cu cei dragi. Hag Pesah Sameah!", mai spune preşedintele Klaus Iohannis.Evreii sărbătoresc începând de sâmbătă Pesahul, care se desfăşoară anual, conform calendarului religios ebraic, în perioada 15 - 23 a lunii Nisan (27 martie - 4 aprilie 2021), lună ce marchează începutul anului ecleziastic ebraic.Sărbătorit de evrei în fiecare primăvară de peste 3.300 de ani, Pesahul simbolizează eliberarea din robia egipteană şi ieşirea din Egipt a evreilor conduşi de Moise şi cei 40 de ani de peregrinare prin deşert.Dincolo de semnificaţia ei specială pentru poporul evreu, sărbătoarea de Pesah are o conotaţie universală, de celebrare a eliberării, a redobândirii demnităţii umane.