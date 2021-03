Fotbal: Vlad Chiricheş - Am scăpat bine doar cu un gol primit

Fundaşul echipei României, Vlad Chiricheş, consideră că echipa pregătită de Mirel Rădoi "a scăpat bine" cu o înfrângere cu 1-0 în partida cu Germania, declarându-se obosit la finalul partidei de duminică seara după ce a alergat după atacanţii adverşi."E clar că am avut de suferit împotriva unei echipe foarte puternice, dar cred eu că pe alocuri am avut şi noi momente bune şi am fi putut, cu puţină şansă, să scoatem un rezultat bun. Dar nu s-a putut, trebuie să continuăm cu atitudinea cu care am terminat această partidă şi să câştigăm celelalte jocuri. Era clar că trebuia să alergăm mult, am avut în faţa noastră campioni şi a fost greu. E adevărat că am avut mult de alergat, dar am avut o atitudine bună zic eu. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu, pentru că Germania are în componenţa sa numai jucători foarte buni. Sunt un grup puternic chiar dacă în ultimii doi ani nu au avut evoluţii extraordinare. Eu sunt obosit, am avut mult de alergat după atacanţii lor, dar până la urmă cred că am scăpat bine doar cu un gol primit", a declarat Chiricheş la postul Pro Tv.Căpitanul echipei naţionale este convins însă că România va putea câştiga celelalte partide din grupă dacă va avea aceeaşi atitudine din partida cu Germania: "Dacă vom continua cu aceeaşi atitudine şi cu dăruirea din acest joc cred că putem să câştigăm restul jocurilor. Cred că este clar obiectivul nostru, să terminăm pe locul doi. Am fi vrut mai multe în acest joc, nu s-a putut, e clar că Germania e favorita grupei şi noi sperăm să terminăm pe locul doi".Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Germaniei cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.În următorul meci din preliminarii, prima reprezentativă va întâlni, miercuri, la Erevan, selecţionata Armeniei.România se mai află în grupă cu Macedonia de Nord, Islanda şi Liechtenstein. La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.AGERPRES (V, AS - autor: Adrian Ţone; editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României /Facebook

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres