VIDEO Franţa: Mobilizare cetăţenească pentru o lege cuprinzătoare privind clima în ajunul dezbaterii sale în parlament

04:10

Uniunea Europeană, prin vocea Înaltului reprezentant Josep Borrell, a condamnat duminică seara "o escaladare inacceptabilă a violenţei"şi "o cale absurdă" aleasă de junta militară din Myanmar, după ce sâmbătă s-a înregistrat cea mai sângeroasă represiune după lovitura de stat militară din 1 februarie, informează AFP. Foto: (c) ARIS OIKONOMOU POOL/EPAÎntr-o declaraţie, Înaltul reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate Josep Borrell a numit ziua de sâmbătă "ziua ororii şi a ruşinii", cel puţin 107 persoane fiind ucise în timpul protestelor, inclusiv şapte copii. Shame and horror in #Myanmar.The escalation of callous violence by military against its own people is unacceptable and has to stop.EU urges military leaders to stand down from this senseless path. https://t.co/ibJXk26gns— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 28, 2021 "Reiterez condamnarea UE împotriva violenţei oarbe exercitate împotriva poporului din Myanmar şi îndemn liderii militari să abandoneze această cale absurdă. Această tragedie trebuie să înceteze", a declarat înaltul oficial european."Vom continua să folosim mecanismele UE, inclusiv sancţiunile, pentru a-i viza pe autorii acestor violenţe şi persoanele responsabile de regresul pe calea democraţie şi a păcii"."Autorii acestor grave încălcări ale drepturilor omului trebuie să fie traşi la răspundere pentru faptele lor cinice".Activiştii care militează pentru restabilirea democraţiei în Myanmar au chemat la noi demonstraţii sâmbătă, zi în care armata organizează anual o paradă gigantică în faţa şefului armatei, în prezent şeful juntei, generalul Min Aung Hlaing. Aceste proteste au determinat o reacţie violentă din partea militarilor, soldată cu victime, situaţie care a stârnit proteste la nivel internaţional.Pe lângă morţi, presa locală a raportat 552 de arestări.Pe 22 martie, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor de externe din statele membre UE, a fost decisă sancţionarea a 11 oficiali mynamarezi - ofiţeri din armată şi poliţie - implicaţi în represiunile care au avut loc după lovitura de stat. Sancţiunile constau în interdicţia acordării de vize şi îngheţarea activelor din UE.De asemenea, Myanmar se află sub embargo în privinţa armelor şi a materialelor ce pot fi folosite pentru represiune, iar 14 militari şi poliţişti au fost deja sancţionaţi de UE în 2019 pentru persecutarea minorităţii musulmane rohingya.La rândul său, preşedintele american Joe Biden a apreciat duminică drept "absolut scandaloasă" reprimarea protestelor din Myanmar. Foto: (c) Leah Millis/REUTERS"Este groaznic", a declarat preşedintele Biden."Este absolut scandalos şi, din informaţiile pe care le-am primit, multe persoane au fost ucise într-un mod absolut inutil". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: * VIDEO Myanmar: 90 de morţi în represiunea manifestaţiilor pentru democraţie * UE adoptă sancţiuni împotriva şefului juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing, şi altor zece oficiali * ONU: "Cel puţin 138 de manifestanţi paşnici" ucişi în Myanmar după lovitura de stat * SUA: Washingtonul acordă protecţie temporară myanmarezilor prezenţi pe teritoriul american