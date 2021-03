Coronavirus în România, 29 martie. Aproape 940.000 de îmbolnăviri și peste 23.000 de decese de la debutul epidemiei

17:20

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au organizat recent petrecerea de turtă a fetiței lor, Iris, în vârstă de 2 ani. Evenimentul a fost unul restrâns, iar cei doi au publicat primele imagini realizate în ziua specială. „Dragilor, am tot primit Întrebări de la voi legate de momentul în care am rupt turta lui Iris. Am […]