Thrillerul „Nobody” s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american în weekendul premierei

15:20

Lil Nas X și-a lansat mult așteptatul videoclip al noului single “Montero (Call Me By Your Name)”, cu temă SF, în care personajul interpretat de artist jonglează seducător între rai și iad. Artistul și-a promovat […] Articolul Lil Nas X jonglează seducător între rai și iad în noul clip SF al cântecului “Montero (Call Me By Your Name)” apare prima dată în Apropo.ro.