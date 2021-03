VIDEO Bode: 4.075 de oameni au protestat duminică; fac apel să respecte normele de protecţie sanitară

11:00

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că românii pot să protesteze atât timp cât nu încalcă legislaţia în vigoare, precizând că luarea de noi măsuri pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2 a fost determinată de faptul că spitalele sunt "foarte aglomerate"."Românii pot să protesteze atât timp cât nu încalcă legislaţia în vigoare. (...) Dreptul de a avea o opinie în România rămâne, avem opinii diferite. Pentru mine, foarte important este să continue campania de vaccinare, este foarte important să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români. Spitalele sunt foarte aglomerate, de aceea luăm aceste măsuri. (...) Oamenii trebuie să respecte legea. Toţi trebuie să respectăm legea. (...) Eu îi înţeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toţi am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile şi am făcut toate eforturile. Am comandat doze de vaccin mai multe decât am avea nevoie pentru a ne asigura că, dacă este nevoie, şi anul viitor vom avea acest vaccin, dacă nu este nevoie vom putea să exportăm, pentru că trebuie să ajutăm şi populaţia din jurul României, nu este de ajuns doar să vaccinăm cetăţenii României dacă vrem să scăpăm de pandemie. Vom face toate eforturile şi sunt gata să stăm la masă cu oricine vine cu soluţii pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă", a spus Cîţu, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL, la care participă şi şeful DSU, Raed Arafat.El a subliniat că măsurile luate săptămâna trecută vizează încetinirea gradului de răspândire a virusului. "Aceste măsuri sunt unice în Europa, fiindcă depind de gradul de incidenţă. În toată Europa astfel de măsuri sunt luate unitar pentru întreaga ţară, în România sunt luate în funcţie de incidenţă tocmai pentru că ştim că există deja în societate o oboseală după un an de zile în care am combătut această pandemie, dar încă nu am trecut şi este nevoie de încă un efort ca împreună să trecem peste această perioadă. Am luat aceste măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului şi pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare", a explicat prim-ministrul.Potrivit lui Cîţu, în aprilie, numărul de persoane vaccinate anti-COVID va creşte la 100.000 pe zi. "Faţă de planul iniţial, dacă acest calendar de livrare a vaccinurilor se păstrează, vom putea vorbi de vaccinarea a 10 milioane de cetăţeni în luna august, în loc de luna septembrie. Am avansat lucrurile cu o lună de zile, dar totul depinde de noi să mergem să ne vaccinăm", a spus premierul.În opinia sa, PSD vine cu mesaje "puţin confuze", dar este pregătit să asculte şi opinia specialiştilor din acest partid. "Am văzut în spaţiul public şi în special la cei de la PSD, la Opoziţia politică, mesaje puţin confuze. Pe de-o parte, acum câteva luni de zile ne spuneau că suntem prea relaxaţi şi că România este singura ţară din UE relaxată, acum vin şi ne spun că impunem restricţii. Eu sunt pregătit să ascult şi opinia specialiştilor din PSD. Specialiştii nu au culoare politică. Lupta pentru sănătatea românilor nu are culoare politică. Decât să dăm mesaje confuze şi politice în această perioadă, este momentul să stăm toţi la masă, specialiştii, şi să vedem care sunt cele mai bune măsuri pentru români, pentru sănătatea românilor", a arătat el. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)