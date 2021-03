VIDEO Fotbal: Ovidiu Popescu - Diferenţa dintre noi şi Germania nu e uriaşă

Jucătorul primei reprezentative de fotbal, Ovidiu Popescu, a declarat, luni, într-un interviu postat pe site-ul oficial al FRF, la o zi după înfrângerea cu 1-0 din partida cu Germania, că diferenţa dintre cele două selecţionate "nu este uriaşă"."Aseară am întâlnit o echipă foarte mare, cu jucători de calitate şi chiar am vrut să văd şi eu la ce nivel sunt ca şi jucător. Adică dacă pot să fac faţă acestor jucători. Să îmi fac o analiză, să văd dacă mai am de îmbunătăţit. Normal însă că e de îmbunătăţit, niciodată nu eşti perfect. Eu zic că diferenţa nu e uriaşă între noi şi Germania. Eu spun că noi, românii, avem o altă mentalitate când plecăm de la centrul de copii şi juniori. Germanii au însă alte principii. Acesta e lucrul care face diferenţa. În rest nu cred că sunt... şi aseară cred că am avut posibilitatea să egalăm, am avut ocazii să facem un meci mare. În ultimele 10-15 minute am simţit că putem să egalăm sau să câştigăm", a afirmat Popescu.Fundaşul este optimist în ceea ce priveşte partida României cu Armenia de miercuri. "Avem forţa să câştigăm la Erevan. Suntem un grup unit, avem jucători care evoluează în campionate puternice. Fiecare meci trebuie tratat la victorie. Toţi ne dorim să câştigăm fiecare meci în parte. Dar într-un meci se pot întâmpla multe şi nu poţi să ştii dinainte". Convocat în premieră de selecţionerul Mirel Rădoi, fundaşul speră să joace în continuare pentru prima reprezentativă. "Este o plăcere şi o mândrie să îmbraci tricoul echipei naţionale. În ultima perioadă am jucat fundaş dreapta şi la FCSB. Sper să fiu sănătos, să joc în continuare", a menţionat Ovidiu Popescu.Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Germaniei cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.În următorul meci din preliminarii, prima reprezentativă va întâlni, miercuri, la Erevan, selecţionata Armeniei.România se mai află în grupă cu Macedonia de Nord, Islanda şi Liechtenstein. La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.AGERPRES (V, AS-autor: Marius Ţone, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: Fotbal: Dacă Germania l-ar fi avut pe Lewandowski, acesta marca trei goluri la Bucureşti (presă) Fotbal: Joshua Kimmich - Am fost norocoşi că România nu ne-a egalat în minutul 90 Fotbal: Puteam să ne facem treaba mai uşoară, a declarat selecţionerul echipei Germaniei după victoria de la Bucureşti Rădoi, după înfrângerea cu Germania: Nu ştiu dacă norocul a fost de partea noastră sau împotriva noastră Fotbal: Claudiu Keşeru - Cred că se putea mai mult, nu am fost departe de un rezultat bun cu Germania Fotbal: Nicolae Stanciu - Germania e favorită, este echipa cea mai puternică Fotbal: Vlad Chiricheş - Am scăpat bine doar cu un gol primit

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres