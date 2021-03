Smiley și Gina Pistol, casa de vis! Trei arhitecți şi un inginer constructor au lucrat la proiect. Cum arată locuința cuplului

09:10

Meteorologii anunță că, luni, 29 martie, temperaturile cresc ușor însă continuă să fie sub media perioadei. Astăzi, vremea se va răci în cea mai mare parte a țării. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra […] The post Prognoza meteo, 29 martie 2021. Vremea va fi rece în aproape toată țara appeared first on Cancan.