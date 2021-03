Încălcare flagrantă a restricțiilor! Decesul unui membru al clanului Sandu din Murgeni a adunat zeci de rromi la priveghi

10:30

Petr Kellner, miliardarul din Cehia care are și Pro TV-ul, a murit, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit. Kellner, cotat cu o avere de 17,5 miliarde de dolari, se deplasa în Alaska, […] The post A murit patronul Pro TV! Elicopterul în care se afla miliardarul Petr Kellner s-a prăbușit VIDEO appeared first on Cancan.