Vaccinul anti-COVID al grupului Johnson&Johnson va fi livrat în Europa începând cu 19 aprilie

16:00

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, că în gestionarea crizei de la metrou nicio autoritate a statului nu a fost lăsată singură, menţionând că au fost aplicate 109 sancţiuni, în valoare de 145.000 de lei, iar jandarmii puteau interveni doar printr-un ordin scris al prefectului."Aş vrea să spun de la început că în gestionarea crizei de la metrou de la sfârşitul săptămânii trecute nimeni şi când spun nimeni mă refer la autorităţile statului nu a fost lăsat singur. Am fost în permanenţă în legătură cu ministrul Transporturilor, cu prim-ministrul şi cu vicepremierul Dan Barna şi cu toate instituţiile statului responsabile cu gestionarea acestei crize", a afimat Bode, la Palatul Parlamentului, după şedinţa conducerii PNL. El a adăugat că MAI a acţionat conform prevederilor în vigoare, cu 870 de poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali."Pentru menţinerea ordinii şi pentru siguranţa cetăţeanului am agreat o serie de măsuri aplicate de către efectivele Ministerului de Interne. În primul rând, la prima oră a dimineţii, am interzis accesul cetăţenilor în staţiile de metrou. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu eram prezenţi cu efectivele MAI şi bucureştenii obişnuiţi să acceseze metroul în fiecare dimineaţă intrau în staţiile unde era deja acel protest în desfăşurare? Am suplimentat efectivele MAI pentru fluidizarea traficului la suprafaţă şi pentru a-i determina pe oameni să respecte regulile de protecţie în staţiile STB. Vrea să spun că am avut o discuţie, în primele ore ale dimineţii, cu domnul primar general Nicuşor Dan şi, aşa cum aţi putut observa, STB a suplimentat numărul de autobuze cu aproape 15%. De asemenea, noi am crescut numărul de intersecţii în care circulaţia era dirijată de poliţişti de la 42 la 74, am suplimentat efectivele de jandarmi, atât de la suprafaţă, cât şi în interiorul staţiilor de metrou. Am avut, gradual, de dimineaţă până la orele 22,00 când circulaţia a fost reluată, aproximativ 870 de active, poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali", a afirmat Lucian Bode.Ministrul a amintit că au fost identificate persoanele care nu au respectat prevederile legale care vizează, pe de o parte, organizarea de adunări publice în spaţii închise şi, pe de altă parte, măsurile sanitare pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2."Am legitimat 270 de persoane şi am aplicat 109 sancţiuni în valoare de 145.000 de lei. (...) Legea a fost aplicată şi s-au declanşat două anchete penale: una pentru încălcarea prevederilor Legii 62/2011 privind dialogul social, pentru neasigurarea serviciilor de transport la cel puţin o treime din activitatea normală, iar cea de a doua acţiune vizează trimiterea sesizării făcute de Metrorex către DIICOT pentru infracţiuni cuprinse în Legea de combatere a terorismului. În paralel cu aceste acţiuni, efectivele de jandarmi au fost pregătite pentru intervenţie în perspectiva unui ordin dat de prefect pentru evacuarea staţiei de metrou", a adăugat Bode.Potrivit acestuia, intervenţia în forţă se dispune în scris de către prefect. "Doresc să lămuresc că prevederea legală din articolul 29 este că, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei foloseşte armamentul din dotare cu muniţia aferentă, vestă antiglonţ, scutul de protecţie, căşti cu vizor, bastoane de cauciuc, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene împotriva celor care pătrund fără drept în sediile autorităţilor publice sau ale altor instituţii de interes public, privat şi care avertizaţi şi somaţi au refuzat să părăsească de îndată aceste sedii, precum şi împotriva grupurilor organizate care împiedică - şi aici suntem - desfăşurarea normală a activităţii pe căile de comunicaţii în locurile publice şi în alte obiective importante. Articolul 34 precizează că intervenţia în forţă se dispune în scris de către prefect sau înlocuitorul acestuia. În această situaţie am fost în ceea ce priveşte intervenţia despre care unii vorbeau în spaţiul public", a explicat ministrul de Interne.Lucian Bode a arătat că, până să se ajungă la emiterea acestui ordin, a fost iniţiat dialogul cu Metrorex şi sindicaliştii de la Metrou, după o discuţie cu prefectul Capitalei."Aşa cum am transmis la finalul negocierilor cu domnul prefect, îl felicit pentru modul în care a gestionat acest dialog între cele două părţi, mă refer la Metrorex, pe de o parte, şi reprezentanţii sindicatului, pe cealaltă parte. În astfel de situaţii cred că trebuie să acţionăm cu multă responsabilitate şi mă bucur că raţiunea şi dialogul au învins. Condamn astfel de acţiuni complet iresponsabile prin care un oraş întreg a fost blocat, iar populaţia a fost expusă unor riscuri mari de sănătate. Cu toţii suntem conştienţi de misiunea pe care o avem şi acţionăm în baza unui singur principiu: nimeni nu este mai presus de lege. Faptul că 400 - 500 de oameni au avut impresia că pot bloca o linie vitală de activitatea unui oraş - transportul public cu metroul, fără să existe consecinţe, faptul că a fost pusă în pericol sănătatea oamenilor a fost o mare greşeală, care, după cum bine se ştie, a fost sancţionată conform legii", a subliniat Lucian Bode.