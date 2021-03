SUA: Casa Albă a asigurat Kievul de sprijinul Statelor Unite pentru suveranitatea Ucrainei

18:50

Plenul Camerei Deputaţilor dezbate moţiunea simplă pe agricultură a PSD, urmând ca votul final să fie dat miercuri. Social-democraţii au depus, săptămâna trecută, la Camera Deputaţilor, moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, intitulată "Agricultura României este atacată de cel mai periculos dăunător - ministrul Adrian Nechita Oros". UPDATE ORA 18.17 Cameră - moţiune/ Magyar Loránd-Bálint: UDMR votează împotrivă; nu ştiu ce ar rezolva o demisie a ministrului Agriculturii UDMR votează împotriva moţiunii pe agricultură, considerând că nu este oportună în această perioadă de criză şi conţine probleme mai vechi care nu au fost rezolvate, a afirmat, luni, deputatul Magyar Loránd-Bálint. UPDATE ORA 18.13 VIDEO Cameră-moţiune/ Şoptică (PNL): Moţiunea pe agricultură abundă în afirmaţii neconforme cu realitatea, o înşiruire de invective Deputatul PNL Costel Şoptică a afirmat, luni, la dezbaterea moţiunii simple pe agricultură, că textul abundă în "afirmaţii neconforme cu realitatea" şi este o "înşiruire de invective" pentru a justifica activitatea parlamentară a reprezentanţilor PSD. UPDATE ORA 18.04 Oros: PPA produce pagube prea mari economiei româneşti; nu vă pasă decât de samsari şi de vânătorii de subvenţii Pesta porcină africană produce pagube prea mari economiei româneşti, pentru ca românii să mai plece urechea la falsa voastră îngrijorare pentru ţăranul român, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, la dezbaterea moţiunii simple depuse de PSD împotriva sa. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO"În trei ani, din 2017 până în 2019, aţi umplut toată ţara, aţi înroşit ţara. Pesta porcină africană produce pagube prea mari economiei româneşti pentru ca românii să mai plece urechea la falsa voastră îngrijorare pentru ţăranul român, pentru că nu vă pasă decât de samsari şi de vânătorii de subvenţii. 620 de milioane de euro este deficitul balanţei comerciale la carnea de porc şi 500 de milioane de lei sunt despăgubirile anuale, în ţară se produce doar 25% din carnea de porc consumată. Din cele 3,6 milioane locuri de cazare pentru porcii la îngrăşat, doar 900.000 sunt ocupate, restul sunt în ferme falimentate", a precizat Adrian Oros. UPDATE ORA 17.57 Cameră-moţiune: Suciu, către Oros: I-aţi minţit pe ţărani că le daţi despăgubirile pentru seceta de anul trecut Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTODeputatul PSD Daniel Suciu a declarat luni că ministrul Agriculturii, Adrian Oros, i-a minţit pe ţărani că le acordă despăgubirile pentru seceta de anul trecut şi nu a făcut-o. UPDATE ORA 17.45 VIDEO Cameră - moţiune: George Simion: Ministrul Agriculturii vrea să distrugă micul producător, zootehnia Ministrul Agriculturii vrea să distrugă agricultura şi micul producător, a afirmat luni liderul deputaţilor AUR, George Simion, la dezbaterea moţiunii simple pe agricultură în plenul Camerei Deputaţilor. Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO "E vreo problemă? Nu cred că e nicio problemă în afară de această moţiune şi acest ministru care vrea să distrugă agricultura, care vrea să distrugă micul producător, care vrea să distrugă zootehnia în România, care vrea să distrugă creşterea de cereale. (...) Este penibil se se întâmplă în Parlamentul României, la nivel de democraţie", a afirmat Simion. UPDATE ORA 17.38 VIDEO Oros: România pierde un miliard de euro pe an în agricultură, din cauza guvernării PSD Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO România pierde, anual, un miliard de euro din cauza modului bolnăvicios în care a fost păstorită agricultura de către guvernarea PSD, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple cu titlul "Agricultura României este atacată de cel mai periculos dăunător - ministrul Adrian Nechita Oros". UPDATE ORA 16.16 VIDEO Camera Deputaţilor: A început şedinţa de plen în care se dezbate moţiunea simplă pe agricultură Plenul Camerei Deputaţilor a început, luni, dezbaterea moţiunii simple pe agricultură iniţiată de PSD, urmând ca votul final să fie dat miercuri.Moţiunea simplă este citită în plen de deputatul PSD, Adrian Chesnoiu. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTOORA 05.00 Camera Deputaţilor dezbate moţiunea simplă împotriva ministrului AgriculturiiPlenul Camerei Deputaţilor va dezbate, luni, moţiunea simplă pe agricultură a PSD, urmând ca votul final să fie dat miercuri.Dezbaterile vor începe la ora 16,00.Miercuri, PSD a depus la Camera Deputaţilor moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, intitulată "Agricultura României este atacată de cel mai periculos dăunător - ministrul Adrian Nechita Oros".În moţiune, PSD susţine că este obligatoriu ca ministrul Oros să plece urgent din funcţie, acuzându-l pe acesta că, după 17 luni de guvernare, nu a învăţat nimic şi agricultura traversează cea mai neagră perioadă din cauza "incompetenţei şi amatorismului" de care acesta a dat dovadă."Referitor la agricultură, se poate lesne observa că suntem într-o linie de criză accentuată, cauzată pe de o parte de seceta severă, care ne-a lovit în anul agricol 2019/2020, iar de cealaltă parte de incapacitatea actualului ministru de a elabora politici publice protective şi stimulative pentru sectorul agricol şi al industriei alimentare", a transmis PSD în moţiune.Conform PSD, agricultura a avut în 2020 două recorduri negative: cea mai pronunţată reducere de producţie dintre activităţile economice - minus 16,2% la valoarea adăugată creată şi cea mai mare creştere de preţuri - plus 10,5% la preţuri."Iată că după 17 luni de guvernare, nu aţi învăţat nimic, domnule Oros! Agricultura românească condusă de dumneavoastră traversează cea mai neagră perioadă, iar acest lucru nu a fost cauzat numai de pandemie sau secetă, ci mai ales de incompetenţa, amatorismul şi mitomania de care daţi dovadă. Cu alte cuvinte, este prea mare pălăria Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru capul dumneavoastră, domnule Adrian Oros! Şi nu o spunem noi, ci o spun în cor fermierii români", au menţionat social-democraţii în moţiune.PSD îl acuză pe ministrul Agriculturii că toate promisiunile făcute de la preluarea mandatului s-au dovedit a fi doar minciuni."În 2018, domnilor liberali, aţi depus moţiune simplă împotriva ministrului Petre Daea legată de gestionarea răspândirii pestei porcine africane, în România. I-aţi reproşat atunci vrute şi nevrute, că nu e medic veterinar şi nu ştie ce măsuri să ia, că nu a făcut ce trebuie, că nu e specialist, că sacrifică porcii preventiv, că pune în pericol creşterea porcului în România. Una mai falsă decât alta! De ce spunem asta? Pentru că în noiembrie 2019 l-aţi uns ministru pe marele 'specialist' Adrian-Nechita Oros, medic veterinar, prorector la USAMV Cluj-Napoca, (...) salvatorul porcului din România. Ce a făcut domnul doctor Oros din funcţia de ministru pentru combaterea pestei porcine africane? Nimic. Zero măsuri", au adăugat parlamentarii PSD.Semnatarii moţiunii îi transmit ministrului Oros că munca în agricultură "nu e la patru ace, cu batistuţa galbenă apretată la piept", ci cu "sudoare, cu nelinişti, cu griji, cu mâini crăpate, cu lacrimi uscate pe obrajii trişti, dar mai ales cu sufletul legat de glia strămoşească!"."Dumneavoastră, oare, aveţi sufletul legat de glia acestei naţii? Sau l-aţi vândut pe doi arginţi intereselor celor care-şi doresc distrugerea agriculturii României? Răspunsul îl ştiu toţi fermierii, producătorii şi agricultorii români: prin tot ceea ce aţi făcut demonstraţi că sunteţi cel mai mare dăunător al agriculturii româneşti! Şi pentru asta este obligatoriu să plecaţi urgent din funcţia de ministru", mai afirmă parlamentarii PSD. în textul moţiunii. AGERPRES / (AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Preda) Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.