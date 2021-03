Familia Corneliei Catanga cere exhumarea artistei: „Nu este COVID! Au băgat-o ăștia la COVID. Ne-au nenorocit!”

16:40

Am început săptămâna în forță, așa că trebuie să vă pregătiți pentru o porție copioasă de râs. Am luat cel mai tare banc și vi-l împărtășim pentru a rezolva doza de distracție zilnică de care […] The post Bancul zilei | Trei candidați dau examenul de conducere la școala de poliție appeared first on Cancan.