Prognoza meteo, marți, 30 martie 2021. Ce maxime de temperatură avem

18:00

Veste mare în lumea mondenă! Prințișorul lui Gabriel Oprea urmează să devină tătic, iar vestea a fost dată chiar de el, de ziua sa de naștere. Soția lui, Elena Davida, este însărcinată. Gabriel Oprea Jr. […] The post Juniorul lui Gabriel Oprea devine tată: „Cel mai bun cadou de ziua mea” appeared first on Cancan.