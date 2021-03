Conferinţă de presă susţinută de ministrul Sănătăţii, la ora 16,00

13:20

Opere semnate de autoarea rusă Maria Stepanova, romancierul francez Eric Vuillard şi scriitoarea chineză Can Xue se numără printre cele 13 titluri selectate pe lista lungă a International Booker Prize 2021, o prestigioasă distincţie literară care recompensează cea mai valoroasă operă de ficţiune tradusă în engleză şi publicată în Marea Britanie sau Irlanda, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Operele au fost selectate de un juriu prezidat de Lucy Hughes-Hallett, scriitoare şi istoric, din care au mai făcut parte: jurnalista şi scriitoarea Aida Edemariam, autorul indian Neel Mukherjee, selectat pe lista scurtă a Man Booker în 2014, Olivette Otele, profesoară de istoria sclaviei, poetul şi biograful George Szirtes.Kenyan Ngugi wa Thiong'o este primul autor nominalizat la International Booker Prize atât ca scriitor, cât şi ca translator al aceleiaşi cărţi, precum şi primul autor care scrie într-o limbă africană indigenă, scrie The Guardian.Thiong'o, în vârstă de 83 de ani, este autorul şi traducătorul ''The Perfect Nine'', un roman în versuri, descris de juriu drept o ''poveste magistrală şi poetică despre locul femeilor în comunitatea zeilor'', scrisă în gikuyu, una dintre limbile bantu. Foto: (c) thebookerprizes.comLista lungă a International Booker de anul acesta cuprinde romane scrise în 11 limbi şi scriitori din 12 ţări, multe dintre opere depăşind frontierele unui singur gen literar. Printre acestea se numără romanul ''When We Cease to Understand the World'', de Benjamín Labatut, un ''roman nonficţional'', care vorbeşte despre momente din lumea descoperirilor ştiinţifice şi despre personalităţi precum Albert Einstein şi Erwin Schrödinger. Cartea autoarei germane Judith Schalansky, ''An Inventory of Losses'', este o istorie a obiectelor pierdute, iar scriitoarea rusă Maria Stepanova este nominalizată pentru o poveste despre istoricul familiei sale, ''In Memory of Memory''.Scriitorul francez David Diop, nominalizat la 10 premii importante din Franţa şi recompensat cu Prix Goncourt des Lycéens, este nominalizat pentru ''At Night All Blood is Black''. Olga Ravn, una dintre cele mai cunoscute scriitoare din Danemarca, este prezentă pe lista lungă cu ''The Employees'', o serie de declaraţii de martor ale unor lucrători de pe o navă spaţială. Scriitoarea chineză Can Xue este singura care a mai fost nominalizată anterior la acest prestigios premiu.Romanele incluse pe lista lungă a International Booker Prize 2021 sunt: ''I Live in the Slums'', de Can Xue, traducere din chineză de Karen Gernant şi Chen Zeping; ''At Night All Blood is Black'', de David Diop, traducere din franceză de Anna Mocschovakis; ''The Pear Field'', de Nana Ekvtimishvili, traducere din georgiană de Elizabeth Heighway; ''The Dangers of Smoking in Bed'', de Mariana Enríquez, traducere din spaniolă de Megan McDowell; ''When We Cease to Understand the World'', de Benjamín Labatut, traducere din spaniolă de Adrian Nathan; ''The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi'', de Ngugi wa Thiong'o, traducere din limba gikuyu de autor; ''The Employees'', de Olga Ravn, traducere din daneză de Martin Aitken; ''Summer Brother'', de Jaap Robben, traducere din olandeză de David Doherty; ''An Inventory of Losses'', de Judith Schalansky, traducere din germană de Jackie Smith; ''Minor Detail'', de Adania Shibli, traducere din arabă de Elisabeth Jaquette; ''In Memory of Memory'', de Maria Stepanova, traducere din rusă de Sasha Dugdale; ''Wretchedness'', de Andrzej Tichy, traducere din suedeză de Nichola Smalley; ''The War of the Poor'', de Eric Vuillard, traducere din franceză de Mark Polizzotti.''Într-un an în care doar rareori am putut ieşi din locuinţe, noi, juraţii, am traversat continente, transportaţi de lectură. Fiecare carte pe care am citit-o este unică. Cu toate acestea, o temă iese în evidenţă - migraţia, durerea sa, dar şi interconexiunea fertilă a lumii moderne'', a spus preşedinta juriului, Lucy Hughes-Hallett.''Nu toţi scriitorii rămân în ţările de origine. Mulţi dintre ei rămân şi scriu o proză minunată despre oraşele natale. Dar lista lungă selectată de noi include viziunea unui scriitor ceh-polonez despre o lume subterană suedeză alimentată de droguri, o autoare din Chile care scrie în spaniolă despre oameni de ştiinţă germani şi danezi şi un autor senegalez care scrie din Franţa despre africani care luptă într-un război european'', a mai spus aceasta.''Scriitorii trec frontierele şi la fel şi cărţile, refuzând să rămână încremenite în categorii separate rigid. Lista scurtă va fi anunţată pe 22 aprilie 2021, iar câştigătorul pe 2 iunie 2021, în cadrul unui eveniment virtual transmis din Coventry, Oraş al Culturii 2021.Premiul literar International Booker Prize este oferit anual celei mai bune cărţi scrise într-o altă limbă, tradusă în engleză şi publicată în Marea Britanie sau Irlanda. Valoarea recompensei este de 50.00 de lire sterline, împărţită în mod egal între autor şi traducător.În 2020, premiul a fost câştigat de Marieke Lucas Rijneveld, din Olanda, pentru romanul ''The Discomfort of Evening''.