Infotrafic: Restricţii pe un nou tronson din A2 Bucureşti - Constanţa

18:20

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că drumul pentru ocuparea locului doi în grupă la finalul preliminariilor CM 2022 rămâne deschis, indiferent de rezultatul partidei cu Armenia.''Tactica va fi diferită, abordarea noastră va fi puţin diferită. Am avut o şedinţă ieri în care am discutat lucrurile pozitive şi negative de la meciul cu Germania, dar nu cred că vor fi foarte multe lucruri care se vor asemăna. Noi nu încercăm să comparăm echipele, important este să ştim atunci când avem mingea ce să facem cu ea. Ne dorim să avem posesia, dar asta depinde şi dacă ne permite adversarul. Probabil că mâine seară vom avea o posesie mult mai mare ca Armenia. Drumul este deschis în continuare pentru locul doi, chiar dacă am câştiga meciul de mâine sau chiar dacă am pierde puncte aici. Dar noi am venit să câştigăm mâine seară. Sper ca partida de mâine să o câştigăm şi la finalul acestor trei meciuri să avem şase puncte", a declarat Rădoi.Tehnicianul a precizat că Armenia este o echipă care nu convine stilului practicat de naţionala României în ultimii ani, pentru că rupe ritmul jocului atunci când este în dificultate: "Armenia este o echipă destul de agresivă, compactă, distanţele dintre compartimente sunt foarte mici şi mereu ajung la dublaje în momentul în care sunt sub presiune. Joacă pe unul dintre cei doi atacanţi, din păcate este o echipă care nu convine echipei naţionale a României în ultimii ani, pentru că mereu în momentul în care se simte în dificultate rupe ritmul, este o echipă cu experienţă".Mirel Rădoi a afirmat că naţionala României are destui jucători capabili să impună un stil agresiv de joc."Noi încercăm stilul ofensiv, cred că avem jucători capabili să fac asta şi să accelereze acest progres. Pe mine mă interesează foarte mult să dăm un gol mai mult decât adversarul, asta le spun şi jucătorilor şi asta sper să se întâmple şi mâine. Aşa suntem noi ca naţie, 20 de milioane de antrenori. Probabil şi când vom câştiga şi când vom juca bine vor fi întrebări de ce primim goluri. Din punctul ăsta de vedere este foarte greu pentru un antrenor să mulţumească toţi suporterii. Pentru noi este însă clar că trebuie să avem un joc frumos, să avem rezultate şi puncte. Ar fi formidabil, eu mi-aş dori cel mai mult ca jucătorii să dea totul pe teren să nu mai ieşim cu capul plecat, să nu mai avem regrete, atitudinea şi determinarea trebuie să o avem indiferent de adversar", a mai spus selecţionerul.Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, miercuri, de la ora 19:00, la Erevan, selecţionata Armeniei, într-o partidă contând pentru Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.În primele sale două meciuri, prima reprezentativă a învins Macedonia de Nord cu 3-2 şi a pierdut în faţa reprezentativei Germaniei, 0-1.România se mai află în grupă cu Islanda şi Liechtenstein. La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.