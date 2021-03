BREAKING NEWS » România eliminată de la Campionatul European U21 după remiza albă cu Germania!

11:50

Aurelian Pădureanu este foc și pară pe latifundiarul din Pipera. Soțul regretatei Cornelia Catanga este disperat să găsească o locuință în care să se mute cu fiul său, pentru că riscă să fie dați afară […] The post Aurel Pădureanu, scandal cu Gigi Becali, după ce milionarul a refuzat să îl ajute „Nu am case de dat” appeared first on Cancan.