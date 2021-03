Tristețe fără margini » Imagini emoționante surprinse de fotoreporterul GSP: „tricolorii”, îmbărbătați de fotbaliștii nemți

11:40

Grupul Digi, controlat de miliardarul orădean Zoltan Teszari (50 de ani), și-a anunțat la începutul acestei săptămâni investitorii că a încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru vânzarea Digi Ungaria și a filialelor Invitel Ltd și I TV Ltd. Acestea vor fi cumpărate de către 4iG Plc, unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria. ...