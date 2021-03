Alexandra Stan s-a combinat cu ex-„cumnatul” Biancăi Drăgușanu, proprietar al unor saloane de videochat

13:50

Comitetul consultativ național pentru imunizare a luat decizia de a suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoane sub 55 ani, din motive de siguranță. Vicepreședintele Comitetului consultativ național pentru imunizare susține că recomandările au apărut pe […] The post Canada a suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele sub 55 de ani appeared first on Cancan.