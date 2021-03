Dezvăluire uluitoare! Alexandra Stan este bisexuală: „Iubesc și bărbații și femeile”

14:10

A fost publicata in Monitorul Oficial noua structura a anului scolar 2020-2021 modificata prin Ordinul de ministru nr. 3.558 din 29 martie 2021. Este vorba despre modificarile pentru finalul acestui an, anuntate in ultima saptamana […] The post Iată noua structură a anului școlar 2020-2021. Semestrul al doilea este mai scurt appeared first on Cancan.