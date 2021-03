Un poliţist din Olt a murit, după ce s-a infectat cu COVID19

17:20

Florin Salam este bun de plată. Manelistul și Roxana Dobre au fost dați în judecată de către o bancă de celule stem. Cei doi nu au mai plătit facturile de ani de zile, iar acum […] The post Florin Salam a ajuns în instanță! Manelistul are datorii de câteva mii de euro appeared first on Cancan.