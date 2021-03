ISUBIF: Un bărbat a murit într-un incendiu, în Sectorul 4

21:10

Amazon Studios a anunţat luni că au început filmările la "Being The Ricardos", noul lungmetraj al regizorului şi scenaristului Aaron Sorkin ("The West Wing"), care îi va avea ca protagonişti pe Javier Bardem şi Nicole Kidman, relatează EFE.Bardem şi Kidman vor interpreta în acest film un cuplu format din americanul de origine cubaneză Desi Arnaz şi actriţa americană Lucille Ball, care au avut un extraordinar succes în sitcomul "I Love Lucy"(1951-1957)."Being The Ricardos" se va axa asupra unei săptămâni de producţie a serialului "I Love Lucy" marcată de o criză personală şi profesională a cuplului.Noul film cu Nicole Kidman şi Javier Bardem va surprinde nu doar întâmplările de pe platou, ci şi numeroasele provocări apărute în timpul filmărilor la serialul "I Love Lucy", care au pus nu o dată în pericol căsnicia de 21 de ani a cuplului Lucille Ball - Desi Arnaz.Amazon Studios şi Escape Artists se vor afla în spatele acestui film, după un scenariu scris de Sorkin care a decis până la urmă să îl şi regizeze.Sorkin este unul dintre cei mai apreciaţi scenarişti graţie unor seriale de succes ca "The West Wing" (1999-2006) şi "The Newsroom" (2012-2014), sau a unor filme precum "A Few Good Men" (1992), "The Social Network" (2010) şi "Steve Jobs" (2015).Laureat cu Oscar pentru cel mai bun scenariu original pentru "The Social Network", Sorkin a trecut în spatele camerei şi a regizat "Molly's Game" (2017) şi mai recentul "The Trial of the Chicago 7" (2020), care figurează printre aspirantele la premiile Oscar care se vor decerna anul acesta la sfârşitul lunii aprilie.La rândul său, Javier Bardem a câştigat Oscarul pentru cel mai bun actor secundar în filmul "No Country for Old Men" (2007). Cel mai recent film în care a jucat este "The Roads Not Taken" (2020), de Sally Potter, şi va putea fi văzut în curând în noul film "Dune", cu Denis Villeneuve în calitate de regizor şi Timothee Chalamet ca protagonist.De asemenea, Nicole Kidman, laureată cu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru"The Hours" (2002), a fost văzută pe micile ecrane în 2020 în serialul "The Undoing" difuzat de HBO şi în musicalul "The Prom" prezentat de Netflix.