Mihai Bendeac, mesaj pentru medicii care luptă în linia întâi: „Concentrați-vă la dragostea și aprecierea mea și a celor ca mine”

08:10

Așa cum v-am informat, reprezentativa de tineret a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European destinat categoriei Under 21, după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, în ultimul meci din […] The post Germania, Olanda, Spania și Italia, primele patru formații calificate la turneul Final 8 la EURO U21! appeared first on Cancan.