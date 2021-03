Etapele eliberării cargobotului Ever Given din canalul Suez. Superluna Viermilor s-a aliniat fericit cu calculele pentru a-l readuce la plutire în doar o zi

Puterea naturii şi logistica tehnică s-au aliniat fericit pentru readucerea la plutire a portcontainerului masiv de 220.000 de tone şi aproape 400 de metri Ever Given, luni, după eforturi colosale de aproape o săptămână: o Superlună şi două remorchere puternice sosite în ajutor au scos vasul din malurile de nisip şi l-au îndreptat pe cursul de apă, relatează The Guardian.

