VIDEO Coldplay şi Haim, în line-up-ul unui concert livestream de la Worthy Farm, au anunţat organizatorii festivalului Glastonbury

14:50

Numărul de înmatriculări de persoane fizice şi juridice a crescut în primele două luni din 2021 cu 17,74% comparativ cu perioada similară a anului anterior, la 24.851, din care 17.997 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 3.901 (plus 11,97% comparativ cu ianuarie-februarie 2020), şi în judeţele Cluj - 1.341 (plus 17,63%), Ilfov - 1.172 (plus 17,91%) şi Timiş - 1.117 (plus 32,35%).La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în judeţele Mehedinţi - 161 (minus 16.58%), Ialomiţa - 168 (plus 12,75%%) şi Tulcea - 179 (minus 1,1%).Domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 5.721 (plus 23,8%), transport şi depozitare - 3.033 (plus 30,85%) şi construcţii - 2.945 (plus 8,51%).În februarie 2021, au fost înmatriculate 13.757 persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (2.112) şi judeţele Cluj (738), Ilfov (674) şi Timiş (617). AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)