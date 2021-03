Din seria viața la bloc. Mesajul amenințător pe care doi tineri l-au primit. Cearta din mijlocul nopții nu a fost apreciată de vecini

11:00

Alexandra Stan face dezvăluiri tulburătoare despre episoadele de violență pe care le-a trăit în urmă cu opt ani. Artista încă are de suferit din punct de vedere emoțional, de pe urma bătăii încasate. Mai mult […]