Coronavirus: Preşedintele Franţei anunţă închiderea şcolilor pentru trei săptămâni

23:40

Selecţionerul echipei naţionale a României, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după înfrângerea cu Armenia din preliminariile CM 2022, că ţinând cont de felul în care au evoluat jucătorii săi are emoţii şi pentru meciul cu Liechtenstein, cel mai facil adversar din grupă."Ceea ce mă pune pe gânduri şi e un semnal de alarmă este că am avut două meciuri în care din punct de vedere mental şi al rezultatului ar fi trebuit să arătăm altfel. Şi aici mă refer la partida cu Islanda (n.r. - barajul de calificare la EURO 2020) şi cea din seara asta cu Armenia. Pentru că dacă reuşeam azi să câştigăm eram pe locul 2 într-o situaţie foarte favorabilă nouă. Le-am spus şi băieţilor însă că la cum am arătat în seara asta am emoţii şi pentru meciul cu Liechtenstein, care teoretic este cea mai slabă echipă din grupă. Noi încercăm să ne luăm de gât cu Germania, cu Spania, cu Franţa, dar în seara asta ni s-a dat o lecţie de atitudine şi determinare din partea naţionalei Armeniei. Din punctul meu de vedere este inacceptabil", a afirmat el. Foto: (c) Gevorg Perkuperkyan / ARMENPRESS"Am început foarte slab, am reuşit însă să egalăm şi chiar să întoarcem rezultatul. Însă în momentul în care am avut nevoie de atitudine, de personalitate şi de o posesie mai bună decât atunci, inexplicabil ne-am relaxat. Probabil că am crezut că meciul e deja încheiat şi va fi la dispoziţia noastră. Golurile le-am primit aşa cum nu ne-am fi aşteptat, pentru că erau lucruri simple pe care le-am discutat cu băieţii. Îmi e greu să îmi dau seama la ce se pot gândi când se apelează la ei şi intră pe teren. Poate nu sunt atenţi la analiza video... dar golurile au fost previzibile, la fel şi ocaziile lor. Armenia este o echipă care nu combină foarte mult... şi sincer nu îmi aduc aminte un alt meci în care să fi avut mai mari emoţii când fundaşii lor centrali jucau mingea către atacanţii lor", a adăugat selecţionerul.Rădoi nu a dorit să nominalizeze jucătorii care l-au nemulţumit în partida de la Erevan: "Eu când spun de lipsă de atitudine şi personalitate nu mă refer la anumiţi jucători, pentru că pierdem împreună, câştigăm împreună. Ce mă frapează este că ştiam lucrurile pe care le fac armenii, nu sunt lucruri complicate, şi am discutat cum să îi închidem şi totuşi nu am putut să reacţionăm. De asta spun că pentru mine e un semnal mare de alarmă".El a subliniat că naţionala României nu rămâne cu nimic pozitiv după acest meci."În momentul în care George Puşcaş a luat al doilea cartonaş (de fapt a primit direct cartonaş roşu, n. red.) ... pentru mine este imposibil de realizat ... când ştii că ai cartonaş să te duci să ai o intrare de genul ăsta. Îmi e greu să-l înţeleg. Dar chiar şi după aceea, le-am spus jucătorilor să stăm în două linii de 4 şi cu Claudiu (Keşeru) în faţa lor, să încercăm să avem posesie, pentru a profita de spaţii. L-am introdus pe Creţu pentru a închide puţin jocul. Până acum introduceam jucători doar ofensivi şi nu reuşeam să închidem jocul. Am încercat azi cu Creţu şi la fel, nu ne-a ieşit. De asta spun că e un mare semnal de alarmă pentru noi, cei din staff. Trebuie să ne gândim bine ce facem pe viitor. După seara asta nu rămânem cu nimic pozitiv. Mi-e greu să văd lucruri pozitive pentru că mă încearcă sentimente ciudate şi nu aş vrea să vorbesc la cald. Pentru că trebuie făcută o analiză şi cât mai repede", a precizat Rădoi.Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.Armenia are maximum de puncte din primele sale trei meciuri în grupa preliminară pentru CM 2022, în timp ce România rămâne cu cele trei puncte obţinute în faţa Macedoniei de Nord (3-2).România, care are programate două meciuri amicale în această vară, cu Georgia şi Anglia, va disputa următoarele partide oficiale în septembrie, cu Islanda în deplasare (2 septembrie), acasă cu Liechtenstein (5 septembrie) şi în deplasare cu Macedonia de Nord (8 septembrie).La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.AGERPRES (V, AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)