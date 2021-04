Calendar ortodox joi, 1 aprilie. Ce sărbătoare importantă este azi

16:00

Oana Roman a oferit declarații fulminante la adresa celor care au acuzat-o că și-a dus mama la azil. În realitate, Mioara Roman se află la un centru modern pentru persoanele vârstnice diagnosticate cu diferite boli. […] The post Oana Roman, declarații fulminante după ce a fost acuzată că și-a dus mama la azil: “Nu are nicio legătură cu conceptul comunist”. Câți bani plătește pe lună pentru tratamentele Mioarei Roman appeared first on Cancan.