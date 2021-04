Mirel Rădoi se gândește la demisie: „Poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile!”

17:50

Astăzi a fost o zi cu ghinion pentru Alina Pușcaș. Încă de la primele ore ale dimineții lucrurile au început să o ia pe o pantă abruptă, iar situația a continuat să se înrăutățească. Alina […] The post Alina Pușcaș, urmărită de ghinion! Ce a pățit vedeta în mijlocul Bucureștiului? „Oribilă zi” appeared first on Cancan.