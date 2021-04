Vești proaste pentru fumători. Se scumpesc țigările! Câți bani costă un pachet de la 1 aprilie

20:10

Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, se află într-o situație critică. Pe lângă suferința pricinuită de decesul partenerei sale, bărbatul este îngropat în datorii și nu are niciun venit. Acesta încearcă să obțin o pensie de […] The post Soțul Corneliei Catanga, îngropat în datorii! Încearcă să obțină pensie de urmaș. „Nu am nici măcar un leu venit” appeared first on Cancan.