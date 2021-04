Agenţia românească five elements digital, trei nominalizări la competiţia internaţională European Search Awards 2021

Agenţia five elements digital se află printre finalistele European Search Awards 2021, astfel reprezentând România pentru al doilea an consecutiv, la categoria Best Small SEO Agency. Mai mult, agenţia este nominalizată la încă două categorii: Best Use of Search - Real Estate & Property şi Best Use of Data (SEO).

