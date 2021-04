Cum arată Gabriel Dorobanţu acum, după o perioadă în care a stat departe de camerele de filmat. Transformarea este vizibilă

21:30

New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului în România, culege mai multe opinii, iar perspectiva aglutinată de jurnalist e, mai degrabă, una în […]