Patru oameni au murit pe o șosea din Galați, după ce mașina lor a intrat sub un tir | FOTO

22:50

Andreea Bănică s-a confruntat cu unele probleme de sănătate săptămâna trecută. Vedeta s-a simți atât de rău încât a fost nevoită să amâne un concert online pe care îl aștepta de mult timp. Andreea Bănică […] The post Andreea Bănică, nevoită să amâne un concert online din cauza problemelor de sănătate. „M-am simțit extraordinar de rău și nu am mai putut” appeared first on Cancan.