Timiş: Colecţie de fluturi de noapte, prezentată online de Muzeul Naţional al Banatului

13:20

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ştefan, solicită înlocuirea selecţionerului Mirel Rădoi, precum şi schimbări majore la nivelul conducerii Federaţiei Române de Fotbal după înfrângerea suferită de echipa naţională a României cu Armenia (scor 3-2) din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, oficialul LPF spune că meciul de miercuri seara reprezintă "o umilinţă" pentru prima reprezentativă."Reacţie la cald, dar raţională. De mâine (n.r. - de joi) trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF, atât la nivel administrativ, cât şi la nivel sportiv. Este o umilinţă mult prea mare să ne bată şi Armenia, cred că pentru prima oară în istorie. Şansele să ajungem la mondial rămân doar teoretice. Am făcut 3 puncte (şi alea norocoase) din 9 puncte puse în joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Niţă cu Germania. Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera în mod realist la locul 2. Urmează să jucăm cu Islanda, va fi un alt meci greu, am văzut-o deja la baraj", a scris Ştefan după meciul de miercuri seara.Secretarul general sugerează încheierea "experimentului Rădoi" şi propune şi o listă de antrenori pentru postul de selecţioner. "Dan Petrescu, Hagi, Olăroiu, Rednic, Reghe? Cred că trebuie să terminăm cu experimentele", mai notează Justin Ştefan.Selecţionerul echipei naţionale a României, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri seara, după înfrângerea cu 2-3 suferită în deplasare cu Armenia, că se gândeşte la demisie, el precizând că va avea o discuţie cu conducerea FRF pentru că venirea altui antrenor poate remedia lucrurile la prima reprezentativă."Gândul îl am de când s-a terminat partida şi îl am şi acum. Mă încearcă sentimente ciudate, dar vreau să mai treacă o perioadă de timp, pentru că nu e normal. E clar că o să avem o discuţie zilele acestea, pentru că e un semnal de alarmă. Poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile. Le-am explicat (n.r. - jucătorilor) importanţa meciului, pentru că noi cu o victorie aici (n.r. - la Erevan) am fi fost favoriţi la locul 2. Le-am spus asta şi la pauză, de asta îmi pun mari semne de întrebare de ce nu au putut să reacţioneze. Dacă le transmiteam acest gând după meci jucătorilor aţi fi aflat şi dumneavoastră. Dar nu am nevoie să vină jucătorii să îmi spună să rămân sau să renunţ", afirma Rădoi.Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.Armenia are maximum de puncte din primele sale trei meciuri în grupa preliminară pentru CM 2022, în timp ce România rămâne cu cele trei puncte obţinute în faţa Macedoniei de Nord (3-2). În clasamentul grupei, după primele 3 etape, pe primul loc se află Armenia, cu 9 puncte, urmată de Macedonia de Nord (6 p), Germania (6 p), România (3 p), Islanda (3 p) şi Liechtenstein (0 p).România, care are programate două meciuri amicale în această vară, cu Georgia şi Anglia, va disputa următoarele partide oficiale în septembrie, cu Islanda în deplasare (2 septembrie), acasă cu Liechtenstein (5 septembrie) şi în deplasare cu Macedonia de Nord (8 septembrie).La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: * Fotbal: Alexandru Cicâldău - Nu mă pot bucura, am marcat de două ori, dar echipa a pierdut * Fotbal: Florin Niţă - Armenia a avut un plus de determinare, asta a făcut diferenţa * Fotbal: Mirel Rădoi - La cum am arătat în seara asta am emoţii şi pentru meciul cu Liechtenstein