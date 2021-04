Juratul „Te cunosc de undeva” a spus tot. Care este secretul unei căsnicii fericite? „Doi tâmpiți care se iubesc”

11:50

Ștefania a lui Speak are o conexiune foarte puternică cu cei care o urmăresc și o susțin în fiecare activitate pe care o are. Tocmai din acest motiv, libelula a acceptat să vorbească despre operații […] The post Are sau nu Libelula lui Speak operații estetice? Ștefania a dat cărțile pe față appeared first on Cancan.