Horoscop 2 aprilie 2021. Fecioarele au șansa de a privi cu mai multă încredere spre viitorul mult râvnit

14:50

Astăzi tuia devine din ce în ce mai populară în proiectarea zonelor urbane, a grădinițelor de flori din curți și a perimetrului de spații verzi din jurul blocurilor. Tuia are câteva zeci de specii și soiuri: cu diferite culori ale acelor, cu creștere rapidă în fiecare an, o coroană sferică, conică etc. În România se găsesc […]