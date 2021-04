Răsturnare de situație la Survivor România! Elene Marin în consolează pe Sebastian Chitoșcă. „Te înțeleg cel mai bine”

12:30

Giulia Nahmany a acceptat să ofere primele declarații după ce a fost jignită de Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii “Teo Show”, difuzată în direct la Kanal D. Născută în Israel, actrița a fost uimită când […] The post Giulia Nahmany, primele declarații după ce a fost jignită de Cătălin Botezatu: “Sunt mirată că a folosit asemenea expresii”. Decizia luată în legătură cu designerul appeared first on Cancan.