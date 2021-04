CNCAV: 432.000 doze de vaccin AstraZeneca ajung vineri în ţară

18:10

Fostul internaţional Dănuţ Lupu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că selecţionerul Mirel Rădoi nu ar trebui să demisioneze, principala cauză a înfrângerii în faţa Armeniei fiind nivelul foarte scăzut al jucătorilor naţionalei României."Eu spun că prea multă lume a dat în jucători şi în Mirel Rădoi. Credeţi că ei nu ar fi vrut să facă un rezultat pozitiv? Noi, ca echipă, nu suntem una care să ne apărăm. În fotbal, cea mai bună apărare este atacul. Nu cred că poţi să rezişti în faţa altora, să joci doar la 0-0. Trebuie să şi ataci. Nu cred că ar trebui să-şi dea demisia Mirel Rădoi. Eu cred că ar fi cea mai mare prostie să-şi dea demisia. Credeţi că dacă era alt antrenor se întâmpla altceva? Ăştia sunt jucătorii, nu poţi să faci din mălai cozonac şi din făină mămăligă. Nu ai cum", a declarat Lupu, pentru AGERPRES.El consideră că fotbalul românesc este la un nivel scăzut din cauza faptului că sportul în general nu este susţinut."Da, s-au făcut unele greşeli, le-au făcut jucătorii. Aria de selecţie asta este, nu cred că există alţi jucători care ar fi meritat şi Mirel nu i-a convocat. Ăsta este fotbalul românesc la ora actuală. Toate ţările au progresat, peste tot în lumea asta sportul e ajutat, nu trebuie să-i dăm în cap lui Mirel Rădoi. Pentru că în România nu ajută nimeni sportul. Nimeni. Toţi oamenii care au posibilitate financiară cât de cât fug de sport pentru că nimeni nu-i ajută, nu au niciun beneficiu. Şi atunci cum să progreseze fotbalul sau sportul în general, pentru că e o problemă generală. Nu doar fotbalul este în situaţia asta. Fiecare trăieşte cum poate. Dacă vă uitaţi acum, cred că sunt 3.000 de şcoli de fotbal, dar au antrenori care nu au jucat fotbal în viaţa lor. Sunt şcoli de fotbal făcute doar pentru a face bani şi nimic altceva. Ce se întâmplă cu copii ăia la 14-15-17 ani? Asta e problema, nu că ne-a bătut Armenia. Pentru că o să ne mai bată dacă nu o să încercăm să facem nimic cu sportul", a mai spus fostul jucător.Dănuţ Lupu consideră că naţionala României mai are încă şanse de calificare la Cupa Mondială din 2022: "Mai sunt meciuri de jucat, se poate întâmpla orice, aţi văzut că şi Germania a luat bătaie. Se aştepta cineva? Fotbalul a ajuns un sport în care surprizele se pot întâmpla oricând".Selecţionerul echipei naţionale a României, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri seara, după înfrângerea cu 2-3 suferită în deplasare cu Armenia, că se gândeşte la demisie, el precizând că va avea o discuţie cu conducerea FRF pentru că venirea altui antrenor poate remedia lucrurile la prima reprezentativă."Gândul îl am de când s-a terminat partida şi îl am şi acum. Mă încearcă sentimente ciudate, dar vreau să mai treacă o perioadă de timp, pentru că nu e normal. E clar că o să avem o discuţie zilele acestea, pentru că e un semnal de alarmă. Poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile. Le-am explicat (n.r. - jucătorilor) importanţa meciului, pentru că noi cu o victorie aici (n.r. - la Erevan) am fi fost favoriţi la locul 2. Le-am spus asta şi la pauză, de asta îmi pun mari semne de întrebare de ce nu au putut să reacţioneze. Dacă le transmiteam acest gând după meci jucătorilor aţi fi aflat şi dumneavoastră. Dar nu am nevoie să vină jucătorii să îmi spună să rămân sau să renunţ", afirma Rădoi.Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.Armenia are maximum de puncte din primele sale trei meciuri în grupa preliminară pentru CM 2022, în timp ce România rămâne cu cele trei puncte obţinute în faţa Macedoniei de Nord (3-2). În clasamentul grupei, după primele 3 etape, pe primul loc se află Armenia, cu 9 puncte, urmată de Macedonia de Nord (6 p), Germania (6 p), România (3 p), Islanda (3 p) şi Liechtenstein (0 p).România, care are programate două meciuri amicale în această vară, cu Georgia şi Anglia, va disputa următoarele partide oficiale în septembrie, cu Islanda în deplasare (2 septembrie), acasă cu Liechtenstein (5 septembrie) şi în deplasare cu Macedonia de Nord (8 septembrie).La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dãdârlat)