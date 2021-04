Saveta Bogdan regretă moartea lui Nelu Ploieșteanu: „Mă duc la biserică să-i aprind o lumânare”

17:30

Pepe se plânge că are probleme cu banii după divorțul de Raluca Pastramă. Deși cei doi foști soți și-au împărțit bunurile corespunzător, artistul se pare că se află într-o criză financiară. Pepe a mărturisit că […] The post Pepe a rămas fără bani după divorțul de Raluca Pastramă „Mi-au promis că îmi dau bani, că îmi dau un teren” appeared first on Cancan.