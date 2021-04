Cota 3: Selecțiile de azi sunt aici!

18:50

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 57.615 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale, situația din ziua de 1 aprilie este […] The post Aproape 58.000 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore! Câte reacții adverse au fost înregistrate appeared first on Cancan.