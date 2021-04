Administrația Prezidențială marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului - Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru

La data de 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, se desfășoară Campania „Light It Up Blue”, un efort global care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și reintegrarea acestora în societate.

