Șase cetățeni bulgari, depistați cu teste PCR false în Vama Giurgiu

Autorităţile de la Cairo ar putea solicita despăgubiri de peste 1 miliard de dolari, pentru că țara a contribuit la îndepărtarea navei Ever Given, eşuată în Canalul Suez. Șeful egiptean al Autorității Canalului Suez, Oussama Rabie, a precizat că țara sa a suferit pagube ce se ridică la această sumă. În plus, Said Sadek, profesor de sociologie la Universitatea din Cairo, a afirmat că e nevoie să se stabilească cât mai urgent cauzele accidentului din Canalul Suez.