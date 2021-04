Câți bani face Bianca Drăgușanu din postările de pe Instagram:”Am contracte foarte bune „

23:50

Gabriel Fătu, actorul care a devenit celebru cu farsele lui, la OTV-ul lui Dan Diaconescu, a încălcat legea în trafic și s-a ales cu un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau […] The post Am aflat de ce l-au iertat judecătorii pe “Regele farselor” după ce a condus băut appeared first on Cancan.